Вашингтон, 28 марта, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Представители стран, воздержавшихся при голосовании в Совбезе ООН по российской резолюции о расследовании терактов на «Северных потоках» 28 марта, объяснили свою позицию «предвзятостью» России, а также тем, что проведение расследований Данией, Германией и Швецией делает якобы излишней еще одну проверку.

Zuma/TASS Заседание Совбеза ООН

Как сообщалось ранее, Россия предлагала создать международную комиссию по расследованию терактов. При рассмотрении вопроса в Совбезе «за» проголосовали представители трех стран (России, Китая и Бразилии), воздержались — 12. Резолюция не была принята.

Заместитель постпреда Великобритании в ООН Джеймс Кариуки, в частности, заявил, что у него есть сомнения в том, что Россия по этому вопросу исповедует непредвзятый подход, потому что ранее в Москве уже де-факто обвинили Вашингтон в организации этих терактов.

Представители Франции и Швейцарии, в свою очередь, отметили, что у них нет оснований сомневаться в том, что Дания, Швеция и Германия проведут расследования объективно, а потому необходимости в еще одной проверке они не видят.

Как сообщалось ранее, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что подозрения о том, кто именно стоит за взрывами «Северных потоков», после прошедшего в Совбезе ООН голосования по резолюции России только увеличились.