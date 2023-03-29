Москва, , 07:15 — REGNUM Центр «Моспром» организует новую бизнес-миссию с байерами Юго-Восточной Азии. Встречи пройдут с 15 по 30 мая, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Центр «Моспром» организует новую бизнес-миссию с байерами Юго-Восточной Азии Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В прошлом году наблюдалась положительная динамика в развитии экспорта в Юго-Восточную Азию. Например, в Индонезию и Малайзию активно экспортировались товары промышленного сектора — электрические устройства, механическое оборудование, а также оптика и медтехника. Для дальнейшего развития поставок в эти регионы центр «Моспром» в мае проведет бизнес-миссию с зарубежными закупщиками и дистрибьюторами», — рассказал Овчинский. По его словам, новая миссия даст возможность московским компаниям найти новых партнеров и клиентов, а также укрепить свою позицию на международном рынке.

В рамках мероприятий проекта «Международная кооперация и экспорт» московские производители смогли переориентировать свои экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. «Бизнес-миссия — отличная возможность для московских промышленных компаний расширить географию поставок, найти новых клиентов, а также укрепить позиции столичной продукции на мировом рынке и повысить ее конкурентоспособность», — заключил Овчинский.