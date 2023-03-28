Власти Украины заявили о формировании трёх ударных рот беспилотников

Киев, , 20:52 — REGNUM На Украине полностью укомплектованы и готовы к бою новые беспилотники. Всего сформированы три роты БПЛА, сообщил в своём телеграм-канале 28 марта министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.

Перехваченный дрон ВСУ Mil-lnr.info

Дроны будут бить по целям, проводить разведку и помогать наводить на цели артиллерию, отметил он.

«Вместе с партнёрами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства», — рассказал Фёдоров, заявив, что дроны якобы закупались «частными спонсорами».

Новые пикапы, в свою очередь, будут использоваться ВСУ для доставки грузов и эвакуации раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине потребовали, чтобы Турция поставила Киеву новейшие беспилотники. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что «новое вооружение должно быть испытано на практике».