Хинштейн рассказал, что в Росгвардии вскрыта схема поставок неисправного вооружения

Москва, , 20:37 — REGNUM Сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли работу масштабной коррупционной схемы поставок неисправного вооружения по завышенным ценам, сообщил 28 марта в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Росгвардия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ущерб оценивается почти в 400 млн рублей. Собранные в ходе расследования материалы переданы в следственные органы и военную прокуратуру.

Уже задержан первый фигурант по делу — начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков, в его доме и служебном кабинете проведены обыски, рассказал Хинштейн. Волков задержан, возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

“С высокой вероятностью можно предположить, что ниточка от Волкова потянется дальше: масштаб преступления явно не ограничивался одним участником», — добавил депутат.

Ранее таможенный брокер Владислав Волков в интервью «Известиям» заявил, что электронный оборот, внедрённый в Федеральной таможенной службе, позволил искоренить коррупцию в ведомстве на низовом уровне.