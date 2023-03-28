Хинштейн сообщил о вскрытой в Росгвардии коррупционной схеме поставок
Москва, 28 марта 2023, 20:37 — REGNUM Сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли работу масштабной коррупционной схемы поставок неисправного вооружения по завышенным ценам, сообщил 28 марта в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ущерб оценивается почти в 400 млн рублей. Собранные в ходе расследования материалы переданы в следственные органы и военную прокуратуру.
Уже задержан первый фигурант по делу — начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков, в его доме и служебном кабинете проведены обыски, рассказал Хинштейн. Волков задержан, возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
“С высокой вероятностью можно предположить, что ниточка от Волкова потянется дальше: масштаб преступления явно не ограничивался одним участником», — добавил депутат.
Ранее таможенный брокер Владислав Волков в интервью «Известиям» заявил, что электронный оборот, внедрённый в Федеральной таможенной службе, позволил искоренить коррупцию в ведомстве на низовом уровне.