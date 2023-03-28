Вашингтон, 28 марта, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Россия и Китай ускорили усилия по отказу от использования доллара из-за действий Вашингтона, заявил 28 марта обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара», — считает он.

Эксперт обратил внимание, что на этот раз в условиях финансового кризиса доллар не укрепляется, а теряет позиции, если верить анализу инвестора Ручира Шарма. В этом случае жителям США стоит бить тревогу в условиях привычки Белого дома «сорить деньгами», не учитывая рост госдолга и дефицит средств. Поэтому, если доллар лишится своего уникального положения, США ждёт «невиданная расплата», подчеркнул Закария.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что конфликт на Украине обернётся негативными последствиями для экономики Соединённых Штатов. Так она прокомментировала предложение президента России Владимира Путина использовать в расчётах с другими странами китайские юани.