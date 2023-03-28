Вашингтон, 28 марта, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Развитие искусственного интеллекта может привести к полной автоматизации до 25% рабочих мест в развитых экономиках, с таким прогнозом выступили эксперты Goldman Sachs, передает 28 марта Financial Times.

Sven Hoppe/dpa/ТАСС Искусственный интеллект

Речь идет о так называемом генеративном искусственном интеллекте, который должен использовать модели машинного обучения для создания оригинальных объектов.

Следствием гипотетической полной автоматизации этой доли рабочих мест стали бы временный рост мирового ВВП на 7% и одновременно закрытие 300 миллионов рабочих мест в странах с развитой экономикой, отметили эксперты.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года в американском Агентстве кибербезопасности и защиты инфраструктуры выразили беспокойство в связи с широким внедрением технологии чат-бота ChatGPT, работающего по вышеописанному принципу.