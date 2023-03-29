Москва, 29 марта 2023, 09:15 — REGNUM Более 500 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб Москвы 28 марта приняли участие в учениях по отработке безаварийного пропуска паводка и предотвращению природных пожаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Паводок
Паводок
Shidlovski

«В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока», — отметил он. По словам Бирюкова, в ходе учений были проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду.

На первом этапе учений были отработаны организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы подчеркнул, что сейчас, во время таяния снега, «под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов».