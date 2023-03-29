Москва, 29 марта, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Более 500 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб Москвы 28 марта приняли участие в учениях по отработке безаварийного пропуска паводка и предотвращению природных пожаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Shidlovski Паводок

«В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока», — отметил он. По словам Бирюкова, в ходе учений были проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду.

На первом этапе учений были отработаны организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы подчеркнул, что сейчас, во время таяния снега, «под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов».