В акватории Москвы-реки нашли пакет с фрагментом тела женщины
В СК сообщили об обнаружении в акватории Москвы-реки пакета с фрагментом тела
Москва, 28 марта, 2023, 20:05 — ИА Регнум. В акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины, сообщили в столичном управлении Следственного комитета 28 марта.
Максим Блинов/РИА Новости
Москва-река
Следователи проводят проверку, опрос возможных очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения, рассказали в СК.
Ранее в марте 2023 года сообщалось, что на городской свалке в подмосковном Подольске женщина обнаружила фрагмент человеческого тела.