Москва, 28 марта, 2023, 20:05 — ИА Регнум. В акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины, сообщили в столичном управлении Следственного комитета 28 марта.

Максим Блинов/РИА Новости Москва-река

Следователи проводят проверку, опрос возможных очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения, рассказали в СК.

Ранее в марте 2023 года сообщалось, что на городской свалке в подмосковном Подольске женщина обнаружила фрагмент человеческого тела.