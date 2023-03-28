Киев, 28 марта, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Украина должна победить Россию в 2023 году, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Он объяснил такую «необходимость» тем, что Киев не имеет возможностей сражаться до изнеможения с Россией, ресурсы которой велики. Слова Стефанчука опубликованы британской газетой Times.

Nikita Kutsenkо Руслан Стефанчук

«Победа должна прийти в этом году. Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что Россия обладает очень большими ресурсами, Украина же меньше», — сказал председатель Рады.

Он заявил, что необходимость «взять верх над Москвой» как можно быстрее требует ускорения поставок западного вооружения на Украину. По словам Стефанчука, отсутствие победы над Россией в 2023 году может привести к «катастрофическим» последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года бывший подполковник Армии США Дэниел Дэвис заявил, что поддержка киевского режима может повлечет за собой серьёзные последствия, которые существенно ударят по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.