Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на Pink Floyd
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на группу
Берлин, 28 марта, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте. Об этом 28 марта сообщает Der Spiegel.
Уотерс заявил, что получил письмо от организаторов об отмене концерта после того, как его обвинили в антисемитизме.
«Политики не имеют права запугивать артистов и их поклонников запретами на выступления», — сказал Уотерс.
По его словам, поведение властей Германии является нарушением свободы слова. Он подчеркнул, что будет добиваться проведения концерта через суд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Уотерс на заседании Совбеза ООН заявил, что считает конфликт на Украине спровоцированным. Он отметил, что ввод российских войск на Украину не был безосновательным, а за эскалацию кризиса ответственность несут западные страны, поставляющие Киеву вооружение.
9 февраля Уотерс заявил, что стал больше уважать президента России Владимира Путина.