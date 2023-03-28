Москва, 28 марта, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Пенсионер открыл стрельбу в банке на северо-западе Москвы после разговора с телефонными мошенниками. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«В ходе телефонного разговора с мошенниками он получил информацию о том, что его персональные данные стали открытыми по вине сотрудников одного из банков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина направился выяснять обстоятельства в отделение банка, взяв с собой пневматический пистолет. В ходе конфликта он произвёл выстрел вверх, после чего его задержала вневедомственная охрана.

Инцидент произошёл в отделении Сбербанка на Неманском проезде. Стрелявшим оказался житель района Строгино 1951 года рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший первый замминистра обороны РФ Николай Михайлов стал жертвой телефонных мошенников. Он перевёл им 1,9 млн рублей.