Немецкий политик Мерц заявил о правительственном кризисе в ФРГ из-за разногласий

Берлин, , 19:47 — REGNUM Представители власти Германии не могут договориться по важнейшим вопросам, это привело к возникновению правительственного кризиса в стране. Такое мнение высказал 28 марта лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц на пресс-конференции.

Фридрих Мерц Michael Lucan

«У нас в Германии налицо правительственный кризис», — констатировал он.

В списке тем, по которым не достигнуты договорённости, он назвал формирование бюджета страны на 2024 год, борьбу с энергетическим кризисом и укрепление обороноспособности ФРГ. Ещё одной проблемой Мерц считает рост числа беженцев в Германии в условиях отсутствия возможности принимать в стране новых мигрантов.

«В Брюсселе Германия сейчас рассматривается как катастрофический случай — как страна, на которую больше нельзя рассчитывать», — подытожил Мерц.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта он заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц «теряет связь с реальностью». Правительство ФРГ дезориентировано и не способно действовать.