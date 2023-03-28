Евростат: США вышли на первое место по поставкам нефти в Европу к концу 2022 года

Брюссель, , 19:33 — REGNUM Соединённые Штаты Америки заняли первое место по поставкам нефти в Европу по состоянию на 2022 год. В это же время Россия сократила свою долю на рынке до 4%. Об этом 28 марта сообщило европейское статистическое агентство «Евростат».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, с четвёртого квартала 2021 года до января 2022 года импорт российской нефти оценивался в 40-50 млн баррелей в месяц, что составляло примерно 24-31% от общего объёма импорта стран Европейского союза. Доля США составляли всего 10-13%. Примерно такие же объёмы нефти поставляли Казахстан и Норвегия.

Однако после начала специальной военной операции на территории Украины доля России на рынке Европы начала «плавать»: в феврале и апреле показатель составил 33% и 30% соответственно, однако в декабре опустился до 4%.

С другой стороны, Соединённые Штаты увеличили свою долю в поставках до 18%, заняв первое место по объёму экспорта нефти. Сообщается, что поставки также нарастили Норвегия, Британия и Ливия.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные страны начали оказывать ещё несколько лет назад. Так, например, поставки нефти из России в Китай в 2022 году увеличились на 8%, а в Индию — в 22 раза.