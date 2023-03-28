Представители УПЦ рассказали в ООН о сложном положении верующих и канонической церкви на Украине

Нью-Йорк, США, , 19:31 — REGNUM Делегация Украинской православной церкви заявила в Организации объединённых наций о необходимости помощи международных структур в ситуации, сложившейся вокруг канонической церкви на Украине. Об этом её представители рассказали на сессии Совета по правам человека в ООН, сообщили в УПЦ.

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«Сложное положение верующих и религиозных организаций УПЦ требует прямого доступа к международным структурам, уполномоченным рассматривать дела о нарушении прав человека», — отметили в Украинской православной церкви.

Подчёркивается необходимость усилить работу по привлечению международных организаций к защите прав верующих и представителей канонической церкви на Украине. В первую очередь эта помощь нужна в связи с возможным изгнанием монахов с территории Киево-Печерской лавры, также говорится в сообщении.

ООН и правозащитным организациям намерены предоставить доказательства об ущемлении прав представителей и последователей УПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее монахи Киево-Печерской лавры были ознакомлены с требованием покинуть её территорию до 29 марта. 28 марта на Украине появилась религиозная организация «Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии», созданная Православной церковью Украины (ПЦУ). Она включила в себя Киево-Печерскую лавру.