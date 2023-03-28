Тирасполь, 28 марта, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне. Об этом 28 марта заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с депутатами Григориопольского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

«Я глубоко убеждён, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне. Это, может быть, громкие заявления, но тем не менее», — приводит слова Красносельского телеканал «Первый приднестровский».

Он отметил, что если Украина вмешается в ситуацию в Приднестровье, то вмешается и Молдавия. А далее вмешается и Румыния, которая является членом НАТО, и Россия.

По его словам, если это будет глобальный конфликт, то могут быть применены любые средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье. По его словам, Украина всячески поддерживает воинственные устремления Молдавии.