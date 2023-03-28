В США считают бессмысленной передачу Киеву беспилотников из-за российского ПВО

Вашингтон, , 19:12 — REGNUM США считают бессмысленной передачу Украине разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, поскольку российская система ПВО с ними справится, заявил 28 марта во время выступления в конгрессе министр обороны Ллойд Остин.

MQ-9 Reaper © Lubos Pavlicek/Zuma/TASS

С аналогичным мнением выступил и глава комитета начальников штабов США Марк Милли. Он отметил, что использование небольших маневренных бесплотников предпочтительно с точки зрения задач ВСУ и вооружений России.

Наибольшую нужду ВСУ испытывают со средствами ПВО, бронетехникой и дальнобойными орудиями, добавил Остин.

Как сообщалось ранее, 28 марта министр обороны США также заявил, что Вашингтон не считает инцидент с падением беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море поводом прекратить полёты на этой территории.