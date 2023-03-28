Москва, , 19:02 — REGNUM МИД России на заседании коллегии принял решение по продвижению и поддержке русского языка за рубежом. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба министерства.

Урок русского языка в сирийской школе © Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что заседание коллегии МИД РФ прошло под председательством министра Сергея Лаврова 28 марта.

Коллегия отметила, что в сложившихся условиях возрастает роль гуманитарной политики как инструмента противодействия попыткам вытеснения России из мирового цивилизационного и культурного пространства.

«Принято решение о проработке и реализации на комплексной и системной основе мер по продвижению и поддержке русского языка за рубежом, укреплению международных позиций отечественного образования, информированию о научно-технологических достижениях нашей страны и ее вкладе в мировое культурное наследие», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Запада отменить культуру России являются проверкой для страны.