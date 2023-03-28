Во Франции против протестующих применили слезоточивый газ
Париж, 28 марта 2023, 19:13 — REGNUM Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против против участников акции протеста, выступающих против пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, колонна демонстрантов стартовала на площади Республики. После того, как бастующие дошли до площади Нации, радикалы начали кидать в сотрудников полиции, охраняющих соседние улицы, стеклянные бутылки и петарды. В ответ стражи правопорядка начали бросать в протестующих шашки со слезоточивым газом.
28 марта в европейской стране проходит акция на фоне общественной забастовки против принятия пенсионной реформы. В Париже в демонстрациях принимают участие несколько десятков тысяч человек.
Ранее стало известно, что из-за забастовки была закрыта Эйфелева башня, её посещения временно прекращены.
Напомним, что акции протеста во Франции в связи с пенсионной реформой проходят с 11 марта 2023 года, когда законодатели страны поддержали повышение пенсионного возраста для французов с 62 до 64 лет.