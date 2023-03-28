Киев, 28 марта, 2023, 18:57 — ИА Регнум. На Украине появилась религиозная организация «Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии», созданная Православной церковью Украины (ПЦУ). Она включает в себя Киево-Печерскую лавру, в которой сейчас живут монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание Страна. ua. Решение было принято на заседании синода ПЦУ, состоявшегося в Михайловском соборе.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор», — сказано в сообщении ПЦУ.

Как следует из решения раскольнической церкви, территория Киево-Печерской лавры теперь якобы подведомственна Почаевской лавре. В синоде подчеркнули необходимость сохранить проживание монахов в зданиях храма после 29 марта и на основании принятого решения попросили передать комплекс зданий в ведение ПЦУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Папа Римский Франциск инициирует переговоры между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) в ситуации вокруг вероятного изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. Франциск призвал к миру и выразил готовность быть посредником между организациями в решении этого вопроса.