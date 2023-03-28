Одинцово, Московская область, , 18:48 — REGNUM Бывший первый замминистра обороны России Николай Михайлов стал жертвой телефонных мошенников, он перевёл им 1,9 миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Николай Михайлов © Жуков Вадим/Фотохроника ТАСС

27 марта в полицию обратился 85-летний экс-замминистра обороны Николай Михайлов. Он рассказал оперативникам, что 10 дней назад ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником крупного банка. Мужчина объяснил, что кто-то получил доступ к активам Михайлова и теперь пытается похитить деньги с его счетов.

Николай Васильевич объяснил незнакомцу, что своих данных никому не передавал. Тогда мошенник соединил бывшего чиновника со «специалистом страховой компании». Женщина попросила Михайлова подтвердить, что его предупредили о возможном хищении и взять ответственность за возможную кражу средств. После этого экс-замминистра засомневался и всё же согласился перевести свои деньги на «безопасные счета», номера которых ему продиктовали по телефону. Мошенники оказались настолько убедительны, что Михайлов понял, что стал жертвой преступления лишь спустя 11 дней после звонков.

«С заявлением обратился 85-летний житель села Жаворонки Одинцовского района, который рассказал, что 16 марта стал жертвой телефонных мошенников. Ущерб составил 1 900 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

С 1996 года Николай Михайлов был заместителем секретаря Совета безопасности РФ, затем, в 1997 году, он занял пост первого заместителя министра обороны РФ Игоря Сергеева, в этой должности он находился до 2001 года. Сейчас бывший государственный деятель является членом совета директоров инвестиционной компании «Акционерная финансовая корпорация «Система».