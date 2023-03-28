Милан, Италия, 28 марта, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в миланскую клинику «Сан-Раффаэле», передают местные СМИ.

EPA/FABIO FRUSTACI/ТАСС Сильвио Берлускони

Отмечается, что 86-летний политик пожаловался на боли и его лечащие врачи решили провести проверку. Предполагается, что уже 29 марта Берлускони могут выписать.

В январе 2022 года Берлускони госпитализировали в «Сан-Раффаэле» для проведения планового обследования. Ранее, в сентябре 2021 года, у политика диагностировали нарушения в работе сердца.