Зеленский провел совещание по усилению охраны границы с Россией
Зеленский в Сумской области обсудил укрепление фортификаций на границе с Россией
Сумы, Украина, 28 марта, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта в Сумах провел совещание по усилению охраны границы с Россией, сообщили в его пресс-службе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
Рассматривался вопрос о строительстве и укреплении фортификационных сооружений, а также о ситуации в сфере безопасности в регионе. Также Зеленский проинспектировал работу пограничников.
Ранее сообщалось, что президент Украины посетил Ахтырку, находящуюся вблизи границы с Россией, и провел беседы с военнослужащими и гражданскими лицами.