Сумы, Украина, 28 марта, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта в Сумах провел совещание по усилению охраны границы с Россией, сообщили в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Рассматривался вопрос о строительстве и укреплении фортификационных сооружений, а также о ситуации в сфере безопасности в регионе. Также Зеленский проинспектировал работу пограничников.

Ранее сообщалось, что президент Украины посетил Ахтырку, находящуюся вблизи границы с Россией, и провел беседы с военнослужащими и гражданскими лицами.