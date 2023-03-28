В Греции арестовали двух иностранцев, которые состояли в террористической организации

Афины , , 18:28 — REGNUM В Греции ликвидировали террористическую сеть, которая под руководством иностранцев планировала удары по ряду целей. Об этом 28 марта сообщили в полиции и Национальной разведывательной службе.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

«После скоординированных действий греческой полиции и Национальной разведывательной службы была ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по тщательно отобранным целям на территории Греции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате операции, проводившейся совместно с антитеррористической службой, были арестованы два иностранца, которые «действовали за границей как «мозги» сети».

Как отметили в полиции, террористы намеревались не только навредить мирным жителям, но и подорвать чувство безопасности страны, нанести ущерб её институтам. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, утром 28 марта задержанных доставили к окружному прокурору Афин и передали их следователю. Стражи правопорядка не раскрывают происхождение задержанных. Расследование продолжается, отмечается в сообщении.

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