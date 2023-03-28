Законодатели Шотландии проголосовали за избрание Хамзы Юсуфа первым министром страны

Эдинбург, Великобритания, , 18:17 — REGNUM Недавно избранный лидером Шотландской национальной партии Хамза Юсуф получил должность главы правительства страны. Решение было принято шотландским парламентом, сообщил телеканал Sky News.

Хамза Юсуф. Шотландский политик Правительство Шотландии

Он избран вместо Николы Стерджен, 15 февраля объявившей о своей отставке.

Хамза Юсуф также является министром здравоохранения Шотландии. В борьбе за место первого министра он обошёл лидера шотландских консерваторов Дугласа Росса, главу лейбористов Анаса Савара и возглавляющего либерал-демократическую партию страны Алекса Коул-Хамилтона. Теперь Юсуфу предстоит принять присягу в шотландском Сессионном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером правящей Шотландской национальной партии Юсуф был избран 27 марта. Он победил во втором туре с результатом 52,1% голосов.

Стерджен покинула должность председателя правительства страны на на фоне возрастающего недовольства избирателей.