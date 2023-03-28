Новый глава Шотландской национальной партии избран первым министром страны
Законодатели Шотландии проголосовали за избрание Хамзы Юсуфа первым министром страны
Эдинбург, Великобритания, 28 марта, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Недавно избранный лидером Шотландской национальной партии Хамза Юсуф получил должность главы правительства страны. Решение было принято шотландским парламентом, сообщил телеканал Sky News.
Он избран вместо Николы Стерджен, 15 февраля объявившей о своей отставке.
Хамза Юсуф также является министром здравоохранения Шотландии. В борьбе за место первого министра он обошёл лидера шотландских консерваторов Дугласа Росса, главу лейбористов Анаса Савара и возглавляющего либерал-демократическую партию страны Алекса Коул-Хамилтона. Теперь Юсуфу предстоит принять присягу в шотландском Сессионном суде.
Как сообщало ИА REGNUM, лидером правящей Шотландской национальной партии Юсуф был избран 27 марта. Он победил во втором туре с результатом 52,1% голосов.
Стерджен покинула должность председателя правительства страны на на фоне возрастающего недовольства избирателей.