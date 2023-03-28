Американский научный сотрудник Рохац: Польша должна поглотить Украину после завершения конфликта

Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Западная Украина после завершения конфликта между Москвой и Киевом должна войти в состав государства с центром в Польше, созданного по примеру Речи Посполитой. Об этом 28 марта написал старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац в статье для Foreign Policy.

Польша и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Только представьте, по окончании конфликта Польша и Украина образуют общее федеративное или конфедеративное государство», — говорится в статье.

По словам автора, это государственное образование будет следовать единой внешней и оборонной политике. При этом украинцы почти мгновенно станут членами Евросоюза и НАТО.

По мнению Рохаца, такая мера необходима в связи с тем, что независимая Украина потратит десятки лет на борьбу за право вступить в ЕС или получить от США гарантии безопасности.

В этом случае обозлённая на Брюссель милитаризованная украинская нация может легко стать обузой для Запада, отмечает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал, что действия Польши направлены на захват территорий на западе Украины.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Польша может вынашивать планы ползучей экспансии на Украине.