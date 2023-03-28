Киров, , 18:09 — REGNUM Ход реализации в Кировской области национальных проектов, которые курирует Минстрой России, обсудили в ходе рабочей встречи министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и губернатор региона Александр Соколов. Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, участники встречи рассмотрели достижение целевых показателей по вводу жилья, а также строительство коммунальной инфраструктуры.

Кировский губернатор Александр Соколов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин Пресс-центр правительства Кировской области

По данным Росстата, за первые два месяца 2023 года в Кировской области введено 91,7 тыс. кв. метров жилья.

«В Кировской области существует 21 территория, позволяющая реализовать проекты комплексного развития, — отметил Ирек Файзуллин. — Общая площадь всех земельных участков составляет 143,1 га. При этом 20 территорий отведены под жилую застройку и в перспективе позволят ввести 786 тыс. кв. метров жилья. Проекты КРТ дадут возможность эффективно использовать земельные участки, а также построить качественное жильё с учётом необходимой инфраструктуры. На данный момент уже ведётся работа по 16 территориям».

Также для повышения комфорта жизни в Кировской области реализуется федеральный проект «Чистая вода». В рамках федпроекта к реализации запланировано пять объектов. Это строительство систем водоснабжения в городах Вятские Поляны, Котельниче, Советске, Омутнинском городском поселении, населённых пунктах Мари-Малмыж и Старый Кокуй. Кроме этого, по программе «Стимул» в Кировской области запланировано строительство автомобильных дорог по ул. Капитана Плетнёва и в ЖК «ZNAK» в областном центре.

«Мы намерены ускорить ввод в эксплуатацию ряда объектов коммунальной инфраструктуры в Кирове и Вятских Полянах, а также построить дороги и благоустроить улицы в новых жилых кварталах региональной столицы, — рассказал Александр Соколов. — Также у нас большой комплекс задач, связанных с подготовкой Кирова к 650-летию. Есть задача преобразить город к юбилею — в первую очередь в части комфортной городской среды».

К юбилею Кирова в регионе запланирована реализация ряда проектов — благоустройство парков и скверов, капитальный ремонт зданий, в том числе относящихся к объектам культурного наследия, обновление учреждений культуры.