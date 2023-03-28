Лозанна, Швейцария, 28 марта, 2023, 17:59 — ИА Регнум. В Международном олимпийском комитете пока не готовы принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. Обсуждение этой темы отложено на неопределенный срок, заявил лидер организации Томас Бах на заседании исполкома комитета.

Томас Бах

Он подчеркнул, что пока решение о возможности для российских и белорусских спортсменов участвовать в нейтральном статусе принималось только по международным соревнованиям, но не по Олимпиаде-2024.

«МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации», — заявил Бах, подчеркнув, что пока остаётся в силе решение о запрете на гимны и флаги России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бах заявил, что в МОК не могут найти удовлетворяющее всех решение по допуску к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Он считает необходимым сохранить для них возможность состязаться при условии нейтрального статуса несмотря на то, что министерства иностранных дел Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили против этого решения.