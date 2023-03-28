Ефремов, Тульская область, , 18:02 — REGNUM Ефремовский районный суд Тульской области приговорил к двум годам колонии местного жителя Алексея Москалёва за дискредитацию российских Вооружённых сил. Об этом сообщают 28 марта «Тульские новости».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

54-летний Москалёв свою вину не признал. Два года колонии общего режима для него запрашивала прокуратура.

По данным стороны обвинения, уголовное дело в отношении жителя Ефремова возбудили потому, что он продолжал публиковать в соцсети лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии. В 2022 году его привлекали к административной ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию» ВС РФ и оштрафовали на 32 тыс. рублей.

Мужчина находился под подпиской о невыезде, но после нарушения условий содержания был отправлен под домашний арест. Прокуратура настаивала на его помещении под стражу. Мужчину ранее не раз судили, в том числе за то, что он держал на цепи сторожа на своём складе.

Суд, на котором Москалёву вынесли приговор, проходил без его присутствия. Ночью мужчина сбежал из-под домашнего ареста. По словам адвоката Москалёва, местонахождение подзащитного ему неизвестно, на звонки мужчина не отвечает.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Москалёв один воспитывает несовершеннолетнюю дочь, ему грозит лишение родительских прав. По информации тульских телеграм-каналов, девочка находится в социально-реабилитационном центре «Юность», а дома у Москалёва правоохранители нашли порнографию и оружие, запрещённое в свободном обороте.