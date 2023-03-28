МОК оставил в силе рекомендацию не проводить международные соревнования в России

Лозанна, Швейцария, , 17:45 — REGNUM Международный олимпийский комитет оставил в силу рекомендацию не проводить международные спортивные соревнования на территории России, заявил 28 марта глава МОК Томас Бах.

Томас Бах © Павел Бедняков/РИА Новости

Запрет был введен по политическим причинам весной 2022 года после начала военной спецоперации России на Украине.

Как сообщалось ранее, 28 марта Бах также сообщил, что МОК рекомендует допускать к личным соревнованиям (в нейтральном статусе) «российских атлетов, не поддержавших спецоперацию», но не команды из России.