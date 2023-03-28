Лозанна, Швейцария, 28 марта, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет оставил в силу рекомендацию не проводить международные спортивные соревнования на территории России, заявил 28 марта глава МОК Томас Бах.

Павел Бедняков/РИА Новости Томас Бах

Запрет был введен по политическим причинам весной 2022 года после начала военной спецоперации России на Украине.

Как сообщалось ранее, 28 марта Бах также сообщил, что МОК рекомендует допускать к личным соревнованиям (в нейтральном статусе) «российских атлетов, не поддержавших спецоперацию», но не команды из России.