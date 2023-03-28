Киев, 28 марта, 2023, 17:41 — ИА Регнум. На Украине наблюдается абсолютная цензура, как в романе британского писателя Джорджа Оруэлла «1984». Об этом 28 марта заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

Цитата из к/ф «1984». Реж. Майкл Рэдфорд. 1984. Великобритания Большой брат

По словам Соскина, на Украине всё скрывается, а страна движется к диктатуре в связи с проводимым Владимиром Зеленским курсом по укреплению власти.

Он добавил, что Украина превращается в то самое государство, о котором писал Оруэлл. В качестве примера он назвал абсолютную цензуру, установленную киевским режимом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Соскин заявил, что действия Зеленского привели Украину к угрозе революции. По его словам, в стране разгромлены политическая и судебная системы, экономическая ситуация сложная, а общество раздроблено.