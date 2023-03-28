Донецк, 28 марта, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил уполномоченному при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, народному артисту России Григорию Лепсу и депутату Госдумы (Единая Россия) Артуру Таймазову знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Об этом 28 марта Пушилин написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Он отметил, что для пациентов Республиканского травматологического центра концерт Лепса стал целительным. Он прошёл в рамках визита в медучреждение омбудсмена Марии Львовой-Беловой и депутата Госдумы Артура Таймазова, которые навестили раненых военнослужащих и детей, которые лечатся в этой больнице.

Глава региона уточнил, что в детском отделении Республиканского травматологического центра получают лечение свыше 40 детей, у 12 детей — минно-взрывные травмы, которые были получены в том числе после подрыва на противопехотной мине «Лепесток».

«С гордостью и искренней благодарностью вручил Марии Львовой-Беловой, Григорию Лепсу и Артуру Таймазову награду — знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени», — написал Пушилин.

Как передавало ИА REGNUM, противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Число случаев подрыва мирных жителей ДНР на минах «Лепесток» достигло сотни.