В Пентагоне заявили, что запросили у Москвы обмен данными по ДСНВ, но получили отказ

Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Накануне Вашингтон запросил у Москвы регулярный обмен информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), но получил отказ. Об этом 28 марта заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только на этой неделе, это было вчера, мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными… в рамках договора…» — сказал он на слушаниях в Конгрессе, уточнив, что Россия отказалась предоставлять информацию.

По его словам, США не будут предоставлять информацию Москве «в качестве дипломатической меры».

Напомним, действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) приостановлено 21 февраля 2023 года.

Объявляя об этом решении, президент РФ Владимир Путин уточнил, что договор не разорван, но Россия своё участие приостанавливает и сделано это из-за политики Вашингтона.

Ядерный арсенал в мире. 2022 © ИА REGNUM

Несмотря на это Госдеп США заявляет, что Москва всё-таки должна выполнять условия договора, поскольку якобы российская сторона некорректно заявила о своём решении. В Кремле со своей стороны напомнили, что решение приостановить действие СНВ-3 принял президент страны.