Вашингтон, 28 марта, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Накануне Вашингтон запросил у Москвы регулярный обмен информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), но получил отказ. Об этом 28 марта заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Только на этой неделе, это было вчера, мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными… в рамках договора…» — сказал он на слушаниях в Конгрессе, уточнив, что Россия отказалась предоставлять информацию.

По его словам, США не будут предоставлять информацию Москве «в качестве дипломатической меры».

Напомним, действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) приостановлено 21 февраля 2023 года.

Объявляя об этом решении, президент РФ Владимир Путин уточнил, что договор не разорван, но Россия своё участие приостанавливает и сделано это из-за политики Вашингтона.

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Несмотря на это Госдеп США заявляет, что Москва всё-таки должна выполнять условия договора, поскольку якобы российская сторона некорректно заявила о своём решении. В Кремле со своей стороны напомнили, что решение приостановить действие СНВ-3 принял президент страны.