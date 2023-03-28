Варшава, , 17:32 — REGNUM Ещё три человека задержаны в Польше за предполагаемое сотрудничество с российскими спецслужбами, заявил 28 марта пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее польские власти заявили о задержании девяти иностранцев, якобы шпионивших в пользу России и готовивших диверсии. Глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский заявил, что подозреваемые прибыли «из-за восточной границы», шестеро из них помещены под стражу.

Жарин сообщил, что в последние дни в рамках дела «о шпионской сети» задержаны ещё трое. Этим людям предъявлены обвинения в шпионской деятельности и участии в организованной преступной группе, все они арестованы по решению суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иностранец, задержанный в польском Гданьске, признался в шпионаже в пользу России, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Польские власти утверждают, что с января 2023 года он находился в стране и собирал сведения о критически важной инфраструктуре.