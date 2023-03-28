Токио, 28 марта, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили 28 марта в главном метеорологическом агентстве страны.

NASA Остров Хоккайдо

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 18:18 по местному времени (12:18 мск).

Очаг залегал на глубине 20 км под водой, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,4 были зарегистрированы около берегов Японии 24 марта.

Тогда эпицентр располагался на расстоянии 621 км в юго-восточном направлении от города Йокосука на японском острове Хонсю.