Молдавия, , 17:29 — REGNUM Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что новое уголовное дело против него о использовании якобы фальшивой справки для выезда за рубеж, является бредом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мои защитники сформулировали обращение на имя временно исполняющего обязанности генерального прокурора, относительно злоупотреблений, допущенных прокурором Петром Ярмалюком в процессе подачи этого псевдо-дела. Три тома бреда, теперь я понимаю, почему они жалуются, что им не хватает бумаги», — написал экс-президент Молдавии, добавив, что обращение было направлено в генеральную прокуратуру, поскольку он засомневался в компетентности главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин.

Он высказал надежду на то, что его обращение привлечёт внимание прокуроров, адвокатов и судей, которые должны увидеть, на какие пустяки тратятся ресурсы государства.

Как передавал ИА REGNUM, Додона и его супругу заподозрили в использовании поддельной медицинской справки, а их семейного врача — в её изготовлении.

По версии правоохранителей, фальшивый документ был представлен суду ради получения Додоном разрешения на выезд из Молдавии. В отношении него была избрана мера пресечения, запрещающая ему покидать страну. В прокуратуре пояснили, что ограничения были определены в связи с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-главы государства.