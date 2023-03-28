Донецк, 28 марта, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил до конца 2023 года срок действия выданных до 1 марта документов, удостоверяющих личность.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Речь идет о паспортах граждан ДНР, адресных справках и иных видах удостоверяющих личность документов, выдаваемых уполномоченными органами республики.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года в ДНР был создан штаб гражданской обороны. Его главой был назначен министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Кострубицкий.