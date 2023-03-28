В Пентагоне утверждают, что Китай не хочет вступать в диалог с США по ядерному вопросу

Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Модернизация Китаем ядерных сил страны является вызовом для Вашингтона. Об этом заявил 28 марта помощник главы Пентагона Джон Пламб в ходе слушаний в Конгрессе США.

Джон Пламб Министерство обороны США

«Китай модернизирует ядерные силы, не выказывает желания вступить в диалог, что может привести к просчётам и кризису», — отметил Пламб.

Он выразил опасения в связи с тем, что Россия и Китай «держат США и партнёров под угрозой», вкладываясь в ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал прямым сигналом для Соединенных Штатов Америки пункт, содержащийся в совместном заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о недопустимости ядерной войны.

Лидеры Китая и России в совместном заявлении 21 марта отмечали, что озабочены наращиванием США стратегических возможностей.