Москва, , 17:16 — REGNUM Лёгкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305Э» успешно применяется авиацией Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что поставки «Изделия 305Э» в Вооружённые силы России идут планомерно.

«Изделие 305Э» интегрировано в систему вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, которые применяются в зоне спецоперации», — сообщили ТАСС в холдинге.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российские ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ могут получить в состав вооружения управляемую многоцелевую ракету «Изделие 305Э», в ноябре 2021 года сообщил замдиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов. По его словам, это позволит усилить их возможности по поражению всех типов целей.