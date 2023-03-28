Патрушев примет участие во встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Индии 29 марта

Москва, , 17:18 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 29 марта примет участие во встрече секретарей совбезов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), которая состоится с Нью-Дели. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Николай Патрушев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«29 марта в Нью-Дели секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС», — говорится в распространённой информации.

Повестка встречи не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики и финансов Исламской Республики Эхсан Хандузи заявил, что развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и объединением стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) является важным для Ирана, так как именно они в течение ближайшего будущего станут играть важную роль в экономике мира.