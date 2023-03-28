FT: около 2000 иностранных компаний ждут одобрения российских властей на уход из России

Лондон, , 17:12 — REGNUM Около 2 тыс. иностранных компаний планируют уйти с российского рынка и ждут одобрения российских властей. Об этом 28 марта пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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Отмечается, что компании должны получить от правительственной комиссии РФ по иностранным инвестициям одобрение на продажу активов.

По информации издания, сейчас примерно из 1400 иностранных компаний, у которых есть юридические лица в России и годовая выручка не менее $5 млн, только 206 полностью продали свои активы.

При этом, как пишет FT, комиссия собирается только раз в три месяца и рассматривает не более семи заявлений за одно заседание.

Напомним, в январе FT сообщала, что указ президента РФ Владимира Путина о запрете проводить сделки с долями 45 банков без его одобрения может сорвать некоторые договоренности по продаже российских «дочек» западных банков или поменять их условия кардинально.