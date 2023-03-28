В Домодедово таможенники изъяли у пассажира радиоактивный песок

Москва, , 17:13 — REGNUM Российская гражданка, прибывшая в Москву из Индии, везла с собой радиоактивный вулканический песок. Об этом сообщили 28 марта в пресс-службе таможни аэропорта Домодедово.

Аэропорт «Домодедово» Иван Шилов © ИА REGNUM

Система радиационного контроля «Янтарь» сработала, когда женщина проходила таможню. Пассажирка прибыла рейсом Шарджа — Москва транзитом из Индии, у неё в багаже оказалось сыпучее вещество чёрного цвета — вулканический песок.

«Первичное исследование показало, что уровень естественного радиационного фона на поверхности материала превышен в 20 раз», — цитируют «Известия» сообщение таможни.

Песок содержит природный радионуклид — торий-232. Его изъяли и поместили в специальное изолированное помещение. В пресс-службе отметили, что ввоз в страну такого песка запрещён Роспотребнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в столичном аэропорту Шереметьево задержали прибывшего из Таиланда туриста — у него нашли растительный наркотик. Мужчина забыл выложить вещество из кармана, теперь его могут обвинить в контрабанде запрещённых веществ.