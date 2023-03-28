Москва, 28 марта, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В Новой Москве местный житель нашёл обломки БПЛА у железнодорожных путей. Об этом 28 марта пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По данным канала, обломки обнаружил 53-летний житель деревни Свитино Вороновского поселения во время прогулки с собакой. Мужчина сообщил об этом в экстренные службы. Он рассказал, что беспилотник был окрашен в цвет украинского флага.

Беспилотный летательный аппарат рухнул примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна в поле. По предварительным данным, в результате происшествия разрушений нет.

Информацию подтверждает телеграм-канал Baza, опубликовавший снимки обломков жёлто-синего беспилотника с украинской символикой.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, в 11:23 поступило сообщение от местного жителя, обнаружившего обломки предмета, похожего на беспилотник. Находка лежала на земле примерно в 150 метрах от железной дороги и в 200 метрах от населённого пункта Шубино. В 12:15 место происшествия оцепили полицейские до приезда кинологов.

Напомним, что два дня назад, 26 марта, следователи нашли обломки украинского беспилотника Ту-141 «Стриж» на месте взрыва в городе Киреевске (Тульская область).