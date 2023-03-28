Москва, 28 марта, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В России число новых случаев ВИЧ ежегодно снижается, в 2022 году оно снизилось на 2%, сообщили 28 марта в пресс-службе Минздрава РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус

«Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России ежегодно снижается, по оперативным данным, в 2022 году оно снизилось еще на 2%», — сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что снижение идёт со значительным опережением целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что заболеваемость ВИЧ в России уверенно снижается, за период с 2018 по 2021 год снижение составило 31,4%.

Снижение заболеваемости фиксируют все последние годы: в 2019 году — на 6,8% относительно предыдущего года, в 2020 году — на 24,8%, в 2021 году — на 2%. По итогам 2021 года в стране зарегистрировано 851 754 носителя ВИЧ, это около 0,58% населения.