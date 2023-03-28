Глава МИД РФ Лавров заявил, что Киев демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье

Москва, , 16:55 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье.

Приднестровье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате «5+2» однозначно заняло сторону Кишинёва», — приводит его слова ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев всячески поддерживает «воинственные устремления» Молдавии и выражает готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье с использованием силы.

«Я еще раз хочу сказать, что Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который есть у наших военнослужащих», — рассказал Лавров, добавив, что Москва будет руководствоваться этим мандатом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Молдавия не демонстрирует встречной готовности к диалогу с Москвой. Говоря об улучшении отношений между Россией и Молдавией, дипломат отметила, что это полностью зависит от Кишинёва.