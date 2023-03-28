Суд на Кипре приговорил напавшую с ножом на россиян украинку к шести месяцам заключения

Никосия, , 16:52 — REGNUM Шесть месяцев проведёт в тюрьме гражданка Украины, напавшая с ножом на участников празднования Дня российского флага в Ларнаке. Об этом сообщили 28 марта в посольстве России в Никосии.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Подсудимая Ирина К. признала вину и раскаялась, суд учёл это при вынесении приговора. Украинке предъявили обвинения по десяти пунктам.

«Судьи сняли три пункта обвинений, семь оставили», — сказал РИА Новости представитель посольства.

Женщину взяли под стражу в зале суда, у неё есть право оспорить приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года на Кипре нетрезвая украинская гражданка стала размахивать ножом и попыталась напасть на российских граждан в ходе акции, посвященной Дню Государственного флага России. Её задержала полиция. В отношении женщины возбудили уголовное дело.