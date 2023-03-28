Киев, 28 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» оскорбляли верующих во время их молитвы у стен Киево-Печерской лавры, сообщили в УПЦ 28 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва

Отмечается, что в то время как верующие молились о победе ВСУ и мире для Украины, «называющие себя настоящими украинцами» выкрикивали брань и оскорбления.

Как сообщалось ранее, власти Украины намерены выселить УПЦ из Киево-Печерской лавры 29 марта. Храмы предполагается передать раскольникам. Власти «разрешили» остаться в лавре тем православным, которые перейдут к раскольникам.